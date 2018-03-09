Американские политики опасаются военной мощи России, заявил Джабаров

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские политики опасаются возрастающей военной мощи России, именно поэтому часть из них выступила с предложением о возобновлении диалога с Москвой по ряду ключевых вопросов, включая военную сферу, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина о новом оружии.

"Американские политики опасаются возрастающей военной мощи России и стали говорить о необходимости переговоров между нашими странами по многим ключевым вопросам, включая сферу вооружения", — сказал Джабаров.

"Это защитная реакция, скорее всего, американские политики привлекали экспертов, обсуждали сложившуюся ситуацию, тем более, после оглашения послания президента РФ. Теперь они стали говорить о необходимости переговоров", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, американцы либо просто хотят выгадать время, либо понимают, что путь, который они ранее выбрали тупиковый.

"Ряд из них, возможно, действительно понимают, что нужно садиться с нами за стол переговоров", — отметил Джабаров.

Он уверен, что при диалоге стороны должны выступать как равноправные партнеры.

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".