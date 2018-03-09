Порошенко подпишет указ о программе развития госстатуса украинского языка

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен подписать указ о десятилетней программе развития и укрепления государственного статуса украинского языка.

Президент сообщил, что ему поступило много обращений с призывами объявить 2018 год годом украинского языка.

"Скажу прямо, я не буду этого делать, очевидно, года слишком мало… В ближайшее время подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди — десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми", — сказал Порошенко по случаю вручения премий имени Шевченко, его выступление транслировали украинские телеканалы.

По его словам, при этом останется широкое пространство для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымско-татарский и другие языки.

"В то же время должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымско-татарский и другие языки", — сказал президент.

Он также призвал украинцев переходить на украинский язык и отметил, что за последние годы уже были укреплены позиции украинского языка в связи с введением квот на радио и телевидении и ограничения на ввоз российских книг.

Президент также заявил, что вопрос языка не должен быть спекуляцией на выборах президента и парламента, которые запланированы в следующем году.