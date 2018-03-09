В Госдуме отметили "ковбойский менталитет" США в диалоге с КНДР

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. КНДР показала силу, поэтому США решили начать диалог, это укладывается в их ковбойской менталитет, где уважают сильных, а слабых презирают, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), которые ранее посещал Северную Корею.
"Это в принципе укладывается в американский менталитет. Они действуют по ковбойскому принципу, то есть уважают сильных, а слабых презирают. Поскольку Северная Корея сумела продемонстрировать, что обладает оружием, способным достичь США, то, соответственно, они показали силу, а с сильными американцы всегда договариваются", — сказал собеседник агентства.
"Нам очень хочется надеяться, что этот диалог состоится", — добавил политик.