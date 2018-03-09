В Госдуме отметили "ковбойский менталитет" США в диалоге с КНДР

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. КНДР показала силу, поэтому США решили начать диалог, это укладывается в их ковбойской менталитет, где уважают сильных, а слабых презирают, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), которые ранее посещал Северную Корею.

Как ранее заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

"Это в принципе укладывается в американский менталитет. Они действуют по ковбойскому принципу, то есть уважают сильных, а слабых презирают. Поскольку Северная Корея сумела продемонстрировать, что обладает оружием, способным достичь США, то, соответственно, они показали силу, а с сильными американцы всегда договариваются", — сказал собеседник агентства.

"Нам очень хочется надеяться, что этот диалог состоится", — добавил политик.