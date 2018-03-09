Слуцкий не исключил возможных переговоров КНДР с Южной Кореей в Москве

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности обсуждения проблем Корейского полуострова на площадке ГД в трехстороннем формате — КНДР, Южная Корея и Россия.

"Плоскость парламентской дипломатии может быть задействована и в Госдуме в том числе, но с учетом чрезвычайно тонкой материи данного досье", — сказал Слуцкий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли нижняя палата парламента стать площадкой для трехсторонних переговоров по проблемам Корейского полуострова.

Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ) заявил агентству, что ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Южной Кореи и России, при этом группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, а думский комитет по международным делам может способствовать созданию полноценного диалога между странами.

Слуцкий также прокомментировал возможную встречу лидеров КНДР и США.

"С учетом того, что США не ожидали столь быстрого развертывания межкорейского диалога с реальным конструктивом… они вынуждены подстраиваться под ситуацию на Корейском полуострове, дабы не утратить над этим контроль и не выглядеть в глазах мирового сообщества просто посмешищем после того нездорового накручивания ситуации вокруг Пхеньяна, которым США занимались со времени еще предыдущей администрации (президента США). С этой точки зрения встреча с Ким Чен Ыном абсолютно возможна", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Депутат также отметил, что не берется предсказывать ее результат. "Думаю, что США по-прежнему будут собирать негатив вокруг КНДР, но вместе с тем сам факт встречи вполне возможен", — сказал он.

Как ранее заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

На этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".