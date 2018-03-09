БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. Бывший министр юстиции Хайко Маас займет пост главы МИД в новом правительстве ФРГ во главе с Ангелой Меркель, заявили журналистам в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине исполняющие обязанности сопредседателей партии Андреа Налес и Олаф Шольц.

"Я считаю, что Хайко Маас будет очень хорошим министром иностранных дел", — сказала Налес, представляя кандидатуру Мааса.

Она добавила, что в качестве министра юстиции будущий глава внешнеполитического ведомства получил известность как непримиримый противник радикализма.

"Мне кажется, что оба таланта (Мааса) – и дипломатическое мастерство, и способность говорить с позиции силы, — пригодятся, так как именно Германия в этом охваченном хаосом мире часто привлекается в качестве посредника. Он (Маас) также триатлет – и у него есть качество, которое пригодится ему в качестве министра иностранных дел, так как выносливость необходима, большие конфликты не решаются быстро, и он знает, как распределять силы, чтобы достичь цели. Кроме того, он саарец (житель федеральной земли Саар — ред.), и мне не нужно объяснять саарцам, что такое Европа, они чувствуют это каждый день", — сказала Налес.

Налес и Шольц представили в общей сложности шесть будущих министров федерального правительства. Бывший бургомистр Гамбурга Олаф Шольц займет пост главы минфина и вице-канцлера в новом правительстве ФРГ во главе с Ангелой Меркель.