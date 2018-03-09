АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. Россия выступает за продолжение диалога по стратегической стабильности с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда были за то, чтобы стратегический диалог, диалог по стратегической стабильности продолжался и развивался между Россией и США", — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита в Эфиопию.