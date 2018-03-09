Бывший бургомистр Гамбурга возглавит Минфин Германии

РИА Новости. Бывший бургомистр Гамбурга Олаф Шольц займет пост главы Минфина и вице-канцлера в новом правительстве ФРГ во главе с Ангелой Меркель.

"Олаф Шольц на протяжении долгих лет относится к самым опытным финансистам на политической арене в Германии. Он доказал это в ходе очень сложных переговоров о финансовых взаимоотношениях между федеральными землями и федерацией. Он также имеет одну страсть – он исполняет свои обязанности хорошо. И ему это удается. В Гамбурге в последние годы он выполнял свои обязанности, строго следуя финансовой дисциплине в отношении бюджета, с другой стороны, делая инвестиции в будущее – в исследования, в образование, в инфраструктуру, что видно и по состоянию города", — сказала Налес. Она добавила, что "в качестве вице-канцлера он (Шольц) возьмет на себя координацию над всеми министрами СДПГ" в правительстве Ангелы Меркель.