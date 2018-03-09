Россия и Эфиопия готовят ряд межправительственных соглашений, заявил Лавров

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. РФ и Эфиопия готовят ряд межправительственных соглашений, в том числе в сфере ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в ходе его визита в Эфиопию "была достигнута договорённость активизировать работу межправкомиссии в целях реализации двусторонних проектов в различных областях, в том числе в сфере энергетики, включая ядерную, и гидроэнергетику, в сфере биологических исследований, авиасообщения". "У нас также неплохие возможности взаимодействия в области высоких технологий, науке, образовании", — отметил министр.

"Мы обсудили ход нашего взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества. По всем этим направлениям готовятся дополнительные межправительственные соглашения, меморандумы, которые укрепят договорно-правовую базу", — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита в Эфиопию.