Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке, заявили в Госдуме

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа может оказать существенную разрядку в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы Северной Кореи, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к существенной разрядке в риторике последних месяцев вокруг ядерной программы КНДР. Диалог — это, собственно, то, за что всегда выступала Россия. Надеемся, что эти переговоры действительно состоятся и принесут конкретные результаты для нормализации ситуации на Корейском полуострове", — сказал Слуцкий журналистам.
"Также надеемся, что высказанная готовность к встрече отразится на общей линии США в отношении Пхеньяна и провокации против руководства КНДР прекратятся, а Северная Корея, в свою очередь, не станет нарушать резолюции СБ ООН и осуществлять новые ракетные испытания", — добавил он.
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия считает шагом в правильном направлении договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Министр заявил, что Москва также считает важным, чтобы встреча лидеров двух стран закончилась не просто разговором, а открыла путь к урегулированию, при этом рассуждать о причинах, побудивших Пхеньян сесть за стол переговоров, не стоит.