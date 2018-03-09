Россия призвала Африку рассмотреть вопрос о базе данных ФСБ по боевикам

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. РФ приглашает страны Африки изучить возможность присоединиться к созданной ФСБ РФ базе данных по иностранным террористам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

"Мы пригласили комиссию Африканского союза побуждать своих членов к изучению возможности присоединения к созданному ФСБ РФ банку данных по иностранным-террористам боевикам. Чем универсальнее будет эта база, тем легче будет отслеживать подозреваемых в террористических актах на территории любой страны", — сказал Лавров.

По его словам, РФ "подтверждает свою заинтересованность в подключении в качестве наблюдателя к деятельности Афропол".

Спецслужбы из 26 стран мира присоединились к созданному по инициативе ФСБ России международному банку данных противодействия терроризму, сообщил ранее директор ФСБ России Александр Бортников.