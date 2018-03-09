России и США нужно разобраться с претензиями друг к другу, заявил Шаманов

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Москва готова к предметному профессиональному диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности после заявлений президента России Владимира Путина о новых вооружениях, при этом сначала нужно разобраться с претензиями двух стран друг к другу, а уже после говорить об обновлении и продлении СНВ-3, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"У нас есть своя позиция, мы все выполняем в полном объеме в отличие от них. Поэтому мы неоднократно их приглашали… к предметному профессиональному разговору. Мы к нему готовы", — сказал Шаманов РИА Новости.

Парламентарий также подчеркнул, что прежде чем обсуждать возможность обновления и продления СНВ-3, необходимо разобраться с претензиями двух стран друг к другу. "Сначала надо разобраться с претензиями их к нам и наших к ним, а потом уже говорить об обновлении", — сказал он.

Шаманов отметил, что Москва выполняет РСМД, чего нельзя сказать о Вашингтоне. "Договор должен действовать, мы его строго выполняем, в отличие от них, поэтому мы готовы к профессиональному разговору и анализу. А они от этого категорически отказываются", — заключил он.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина.