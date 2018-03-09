Фактов о причастности России к отравлению Скрипаля пока нет, заявил Лавров

АДДИС-АБЕБА, 9 мар — РИА Новости. Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается конкретного вопроса, который вы задали, то мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда", — заявил Лавров.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.