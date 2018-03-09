В Южной Корее создали комиссию, которая подготовит встречу с лидером КНДР

ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначит главой комиссии, которая займется подготовкой его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, начальника президентской администрации Им Чжон Сока, об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщило агентство Ренхап.

"Основная задача комитета – заключить реальное соглашение на апрельском саммите", — сказал чиновник.

Кроме того, президент приветствовал достигнутую договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Встреча в мае станет исторической вехой, которая сделает реальностью мир на Корейском полуострове. Если президент Трамп и председатель Ким встретятся после межкорейского саммита, то денуклеаризация Корейского полуострова встанет на верный путь", — передало агентство слова президента.

В пятницу стало известно, что президент Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая. В то же время позиция США заключается в том, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР до тех пор, пока КНДР не перейдет к конкретным действиям.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".