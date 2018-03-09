ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначит главой комиссии, которая займется подготовкой его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, начальника президентской администрации Им Чжон Сока, об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщило агентство Ренхап.
Кроме того, президент приветствовал достигнутую договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Встреча в мае станет исторической вехой, которая сделает реальностью мир на Корейском полуострове. Если президент Трамп и председатель Ким встретятся после межкорейского саммита, то денуклеаризация Корейского полуострова встанет на верный путь", — передало агентство слова президента.
Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".