Подозреваемый в убийстве казахского банкира совершил попытку побега

АСТАНА, 9 мар – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в 2004 году в Казахстане председателя правления АО "Банк ТуранАлем" (впоследствии — БТА Банк) Ержана Татишева бизнесмен Муратхан Токмади совершил попытку побега, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).

В 2004 году во время охоты в Жамбылской области на юге Казахстана Татишев, находившийся за рулем внедорожника, погиб в результате выстрела из ружья в голову. За причинение смерти по неосторожности суд в сентябре 2007 года приговорил бизнесмена Муратхана Токмади к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии). Сообщалось, что Токмади, сидевший на заднем сидении машины, случайно нажал на курок, когда джип наехал на кочку.

В октябре 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана сообщила, что производство по делу о гибели Татишева будет возобновлено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Генпрокуратура заявила, что фактически смерть Татишева наступила в результате умышленного выстрела в голову, а не вследствие неосторожного обращения с оружием.

В КНБ рассказали, что во время процесса в суде Токмади жаловался на состояние здоровья и по этой причине временно содержался в больнице.

"Восьмого марта 2018 года около 19.20 Токмади Муратхан Шакерханулы 1966 года рождения… подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО "Банк ТуранАлем" Татишева по заказу (бизнес-партнера Мухтара) Аблязова, совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы", — говорится в сообщении.

Токмади был оперативно задержан в городе Тараз и помещен СИЗО, подчеркнули в ведомстве.

В июне 2017 года Токмади задержали по обвинению в вымогательстве, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, позже его приговорили к трем годам лишения свободы после процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Между тем в октябре 2017 года казахстанский телеканал КТК продемонстрировал фильм, в котором содержится признание Токмади о том, что гибель на охоте Татишева в 2004 году не была несчастным случаем. По словам Токмади, он застрелил Татишева по заказу его бизнес-партнера Мухтара Аблязова, который впоследствии получил контроль над банком. Токмади также признался в даче взятки следователю и подкупе экспертов, благодаря чему дело удалось представить несчастным случаем.