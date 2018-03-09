В расписании Тиллерсона по-прежнему не значится встреча с Лавровым

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. В расписании госсекретаря США Рекса Тиллерсона на пятницу встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по-прежнему не значится.

Как следует из документа, распространенного госдепартаментом, в пятницу Тиллерсон в 9.30 мск проводит встречу в Джибути с министром иностранных дел этой страны, а затем с президентом этого государства. Вечером в пятницу госсекретарь прибудет в Кению.

Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал.

Между тем, посольство РФ в США сообщило, что запрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном был направлен еще 2 марта.

По словам Лаврова, Тиллерсон сам предлагал найти удобное время и место для встречи, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке на полях заседания СБ ООН, и соответствующее предложение было передано, когда стало известно, что их графики пересекаются в Эфиопии.

Однако в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт вновь заявила, что запроса не было. В ответ на вопрос журналистов о том, почему Тиллерсон избегает встречи с Лавровым, Науэрт предложила ответить на вопрос "является ли Россия ответственным партнером" из-за своих действий в Сирии.

Сирийскую проблему госдепартамент использует для постоянных нападок на Россию, в том числе по несвязанным с Сирией темам. Так, в четверг, отвечая на персональное поздравление российского посольства с 8 марта, Науэрт в Twitter посоветовала России прекратить бомбардировки Сирии. Позднее этот ответ был удален.