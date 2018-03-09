Япония высоко оценила желание КНДР вести переговоры по денуклеаризации

ТОКИО, 9 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу перед журналистами, что Япония высоко оценивает изменения, произошедшие в позиции КНДР, он сам намерен посетить с визитом США в апреле.

"Мы высоко оцениваем изменения в Северной Корее, которая обратилась с предложением начать переговоры, подразумевающие денуклеаризацию. Это результат тесного взаимодействия Японии и США, а также мощного давления, которое было оказано на Северную Корею со стороны Японии, США и Южной Кореи и всего мирового сообщества", — сказал Абэ.

Он заявил также, что намерен поехать в США в апреле, когда будет завершено голосование в парламенте Японии по бюджету на новый финансовый год, и провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Абэ подчеркнул, что считает необходимым продолжать оказывать давление на Пхеньян до тех пор, "пока Северная Корея не приступит к конкретным действиям по отказу от ядерной и ракетной программ в проверяемой и необратимой форме".

"Твердая позиция Японии и США непоколебима. Япония на 100% вместе с США. После того, как будет принят бюджет на новый финансовый год, в апреле я намерен поехать в США и провести переговоры с президентом Трампом", — сказал японский премьер-министр.

В пятницу стало известно, что президент Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая. В то же время позиция США заключается в том, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР до тех пор, пока КНДР не перейдет к конкретным действиям.