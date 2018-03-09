Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом как можно скорее, заявили в Сеуле

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, сообщил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён.

"Он (Ким Чен Ын) выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее", — заявил Чон Ый Ён по итогам встречи в Белом доме.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".