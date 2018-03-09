Небензя и замглавы МИД Швеции обсудили Сирию и ситуацию на востоке Украины

ООН, 9 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер ситуацию в Сирии, на востоке Украины и вокруг КНДР. Как сообщили в постпредстве России, встреча состоялась по инициативе шведской стороны.

"Основное внимание было уделено ситуации в Сирии в свете принятия резолюции СБ 2401, положению на Востоке Украины, а также северокорейскому досье. Акцентировалось, что диалог и политико-дипломатические методы являются единственным эффективным путём урегулирования разногласий", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.