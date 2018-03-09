МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил приглашение о встрече президенту США Дональду Трампу, об этом в ближайшее время объявят аредставители Южной Кореи, которые передали это послание главе Белого дома, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники сообщил, что южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей, передала президенту США письмо от Ким Чен Ына. Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (3.00 мск пятницы).

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".