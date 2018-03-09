Трамп попал впросак, "похоронив" незнакомого ему человека

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, заявив одному из работников сталелитейной промышленности, что его покойный отец гордился бы им — как выяснилось, отец находится в добром здравии.

Работники сталелитейной индустрии были приглашены на церемонию подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Один из них рассказал, что его отец потерял работу в 1980-х годах из-за дешевого импорта.

"Ужасно смотреть на человека с шестью детьми, который потерял работу", — сказал мужчина.

"Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами", — утешил его Трамп.

"Он еще жив", — ответил ему мужчина.

Трамп под смех присутствующих ответил: "В таком случае, он еще больше гордится".

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно.