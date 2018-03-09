В сенате США призвали вести с Россией диалог по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. США должны срочно начать с Россией диалог по стратегической стабильности, несмотря на разногласия, включая Сирию и Украину, считают американские сенаторы.

В четверг группа сенаторов-демократов США обратилась с письмом к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. Письмо подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

В своем обращении законодатели отмечают, что у двух стран есть "значительные разногласия" по ряду причин, включая "беззастенчивое вмешательство России в выборы в США 2016 года", нарушение договора РСМД, "вторжение в Украину и незаконная аннексия Крыма" и "дестабилизирующие действия в Сирии".

"Однако именно из-за этих политических разногласий, несмотря на них США должны срочно (начать) взаимодействовать с Россией, чтобы избежать просчетов и снизить вероятность конфликта", — пишут сенаторы.