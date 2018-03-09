Диалог с Россией должен уладить проблемы вокруг РСМД, считают в сенате США

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Переговоры Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности должны урегулировать ситуацию с нарушением Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявили американские сенаторы. Это должно быть сделано на базе РСМД или нового взаимоприемлемого механизма.

В четверг группа сенаторов-демократов США обратилась с письмом к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. Письмо подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

В своем обращении законодатели утверждают, что Россия нарушает договор РСМД, и призывают администрацию найти "альтернативные варианты" решения этой проблемы.

"Представители США и России заявили, что договор о РСМД играет "важную роль в системе международной безопасности". В связи с этим мы призываем госдепартамент устранить нарушения со стороны России — на основе существующих положений договора о РСМД или на основе новых механизмов, о которых договорятся стороны", — говорится в письме.