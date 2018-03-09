МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Призыв спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым показывает, что он фактически встал на сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил сенатор Сергей Цеков.
По его мнению, в такой ситуации дипломат уже не может играть роль посредника.
Парламентарий также указал на то, что спецпредставитель США не смог дать адекватную оценку событиям на полуострове, произошедшим в 2014 году.
"Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы", — заключил Цеков.
Некорректные сравнения
"Думаю, что политик такого уровня, как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении четырех лет", — сказал депутат в интервью RT.
Донбасс же — более сложный вопрос, который США не пытаются решать, добавил Ганжара. Он отметил, что Киев "забывает про Минские соглашения", а Вашингтон подыгрывает в этом украинским властям, пытаясь сохранить "хоть какие-то инициативы, которые пробовали реализовать в проекте под названием "Украинское государство".
Проблема Крыма "идентична" ситуации в Донбассе
Как передает "Укринформ", он заявил, что проблемы с полуостровом "идентичны" ситуации с Донбассом, а единственное различие — "отсутствие регулярных боевых действий".
По его словам, Вашингтон также должен усилить меры в отношении России. "Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", — заявил Волкер.
Условие смягчения санкций
Смягчение ограничительных мер будет незначительным, заявил дипломат, но отметил, что даже это поможет отношениям Москвы и Вашингтона, продемонстрировав их способность договариваться. Волкер также заявил, что США не позволят "России присоединить новые территории Украины".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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