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В России ответили на призыв Волкера ввести санкции за посещение Крыма

00:5109.03.2018
(обновлено: 00:59 09.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСевастополь. Крым. Архивное фотоСевастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Призыв спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым показывает, что он фактически встал на сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил сенатор Сергей Цеков.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его мнению, в такой ситуации дипломат уже не может играть роль посредника.

Парламентарий также указал на то, что спецпредставитель США не смог дать адекватную оценку событиям на полуострове, произошедшим в 2014 году.

"Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы", — заключил Цеков.

Некорректные сравнения

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов назвал Крым неприступной крепостью
Депутат крымского госсовета Владислав Ганжара, в свою очередь, раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за посещение полуострова.

"Думаю, что политик такого уровня, как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении четырех лет", — сказал депутат в интервью RT.

Донбасс же — более сложный вопрос, который США не пытаются решать, добавил Ганжара. Он отметил, что Киев "забывает про Минские соглашения", а Вашингтон подыгрывает в этом украинским властям, пытаясь сохранить "хоть какие-то инициативы, которые пробовали реализовать в проекте под названием "Украинское государство".

Проблема Крыма "идентична" ситуации в Донбассе

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер ранее призвал вводить санкции за посещение Крыма.

Как передает "Укринформ", он заявил, что проблемы с полуостровом "идентичны" ситуации с Донбассом, а единственное различие — "отсутствие регулярных боевых действий".

По его словам, Вашингтон также должен усилить меры в отношении России. "Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", — заявил Волкер.

Условие смягчения санкций

Вид на город Ялта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Госдуме оценили намерение Украины вернуть Крым
Ранее спецпредставитель Госдепа назвал условие, при котором западные страны могут ослабить санкции против России. По его словам, это будет возможно, если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе.

Смягчение ограничительных мер будет незначительным, заявил дипломат, но отметил, что даже это поможет отношениям Москвы и Вашингтона, продемонстрировав их способность договариваться. Волкер также заявил, что США не позволят "России присоединить новые территории Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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azbb
Однако... Спецпредставителями по таким серьезным вопросам (кстати, матрасники там каким боком вообще? Из-за того, что госпереворот организовали?) назначают чудаков на ТАКУЮ букву "М", что уже на экране не умещается...
02:05
09.03.2018
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