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Роль женщины в Египте: теперь не только семья

18:5608.03.2018
(обновлено: 23:46 08.03.2018)
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© AFP 2018 / STRЖенщина в Египте. Архивное фотоЖенщина в Египте. Архивное фото
© AFP 2018 / STR

КАИР, 8 мар — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Знаменитый Каирский музей подготовил к Международному женскому дню специальную выставку, в которой прослеживается роль женщины в Древнем Египте, где представительницы прекрасного пола часто занимались "мужскими" профессиями: были среди древних египтянок могущественные царицы, жрицы, судьи, высокопоставленные чиновницы: и сегодня роль женщины в Египте больше не ограничивается семьей, все больше представительниц прекрасного пола вовлечены в экономику и политику, свидетельствуют статистические данные, опубликованные к Международному женскому дню.

Египет. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
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В последующие эпохи роль представительниц прекрасного пола в Египте претерпела значительные и не всегда позитивные изменения, женщины протестовали против того, что их "закрыли на кухне", ограничили их роль ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Сегодня роль женщин в египетском обществе, как и в древности, уже не ограничивается рамками семьи. Согласно опубликованному докладу Государственного управления статистических данных, женщины в Египте составляют почти 23% общего числа работающего населения, занимают 20% мест в правительстве страны, 90 мест в египетском парламенте, руководят бизнесом, все активнее учатся, участвуют в общественной и политической жизни.

"Последний год стал очень удачным для египетской женщины, впервые женщина назначена губернатором – это Надия Абду. Наше государство поддержало бывшего министра Муширу Хаттаб на пост главы ЮНЕСКО", — рассказала РИА Новости представитель комитета по СМИ Совета по делам женщин Египта Хебба Абдель Азиз.

Она сообщила, что национальный Совет по делам женщин запустил "Стратегию-2030", цель которой усилить роль женщины в политике и экономике. "Заявленные в стратегии цифры очень амбициозны, египетская женщина стремится изменить те представления о ее роли, которые существовали в прошлом и существуют по сей день".

Хебба Абдель Азиз пояснила, что стратегия предусматривает сокращение безработицы среди работоспособных жительниц Египта до 16%. Планируется, что женщины займут 48% рабочих мест в тех секторах, где требуется специальное образование и подготовка. При этом доля женщин в реализации проектов малого и среднего бизнеса должна возрасти с 22,5% до 50%.

"Проблемы, конечно, остаются, особенно среди самых малообеспеченных семей, до которых эти проекты пока не доходят. Мы будем усиливать законодательную и юридическую работу для того, чтобы повысить роль женщины, будем способствовать профессиональной подготовке женщин, чтобы повысить их шансы на рабочие места", — подчеркнула представитель Совета по делам женщин Египта.

Она рассказала, что сейчас только у 9% женщин в Египте есть собственные счета в банке, а к 2030 году этот показатель должен составить 18%. "Необходимо сократить разрыв и в заработной плате между мужчинами и женщинами, работающими на схожих позициях", — уверена Хебба Абдель Азиз.

Член Совета по делам женщин также отметила, что специальная работа будет проводиться для подготовки женских кадров для СМИ, в том числе, с целью "искоренить в СМИ пропаганду идей, слов и выражений, пророчащих, принижающих роль женщины в обществе".

Парламент, правительство, будущее

Депутат египетского парламента Эвелин Матта Бутрус в беседе с РИА Новости рассказала о роли женщин в современном законодательном собрании Египта.

"В парламенте нынешнего созыва 90 женщин-депутатов. Это рекорд для всей истории парламентаризма в Египте, и во многом это поворот к новой роли женщины в Египте. Мы уже совсем другие и смотрят на нас по-другому, значительно возросло наше влияние, особенно в тех областях, где мужчинам так и не удалось достичь какого-либо результата. Сегодня женщина зарабатывает, чтобы обеспечивать семью, работая практически во всех областях. Женщины руководят предприятиями малого бизнеса, играют важную роль во всей структуре экономики страны. У нас уже есть есть женщина-губернатор, женщина-судья, женщина-ректор вуза, и это только начало правильного пути, женщина способна на очень многое, стоит только дать ей для этого возможность", — уверена депутат.

При этом она пояснила, что "женщина нуждается в поддержке, чтобы добиваться результатов".

Эвелин Матта Бутрус видит роль женщин-парламентариев в изменении культуры отношения общества к женщине. "Наше тяжелое наследие — целый ряд ошибочных представлений о роли женщины, особенно в сельских районах. Это надо менять", — считает депутат.

"У работы в парламенте свои особенности. Конечно, изначально женщина более скромна и скованна, более сдержана, нежели мужчина, да и традиционно мужчины властвуют в стенах парламента. Но в горячих дискуссиях эта скромность превращается в уверенность, женщина становится зрелым депутатом, а ее участие в дискуссиях создает позитивную атмосферу конструктивности. И уже совершенно очевидно, что в законотворчестве женщина нисколько не уступает мужчине", — считает собеседница агентства.

Она надеется, что "нынешний удачный опыт женского представительства в парламенте будет учтен, и в будущем созыве уже будет не 90, а больше депутатов-женщин". "Да и в правительстве, которое будет сформировано после президентских выборов, также женщины могут быть представлены значительно шире", — заключила депутат.

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