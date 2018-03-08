Эстонские пограничники отправились на помощь судну в Финском заливе

ТАЛЛИН, 8 мар — РИА Новости. Пограничное судно Kindral Kurvits по просьбе погранохраны Финляндии отправилось на помощь направлявшемуся в Санкт-Петербург грузовому судну под флагом Панамы, которое терпит бедствие к западу от острова Гогланд в международных водах Финского залива, сообщила в четверг пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

"На помощь отправилось пограничное судно Kindral Kurvits. Вертолет департамента полиции и погранохраны также готов при необходимости принять участие в спасательной операции", — говорится в сообщении

Грузовое судно под флагом Панамы, направляющееся в Санкт-Петербург, терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива, сообщила в четверг Пограничная охрана Финляндии. По данным финских пограничников, в машинное отделение грузового корабля попала вода, уровень которой поднялся почти на 6 метров. На борту грузового судна 22 человека, они вне опасности. Помещение задраили, опасности затопления судна нет.

Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань. Финские пограничники поддерживают связь с экипажем.

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