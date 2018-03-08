В Турции более 20 работников связанных с Гюленом СМИ приговорили к тюрьме

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Двадцать один журналист приговорен судом Стамбула к тюремному заключению сроком от 2 до 7,5 лет за пропаганду организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара считает террористической и обвиняет в госперевороте в июле 2016 года, сообщает в четверг газета Sabah.

Среди осужденных — популярный в Турции певец и обозреватель Атилла Таш, который приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы по обвинению в "сознательном пособничестве террористической группе". Известный журналист Мурат Аксой, работавший в СМИ, связанных с FETO, приговорен к двум годам и одному месяцу тюрьмы, а его коллега Джума Улус — к 7,5 годам тюремного заключения.

Тюремные сроки получили еще 18 работников СМИ, которым были предъявлены схожие обвинения. Отмечается, что они работали на телеканалах, радиостанциях, газетах и журналах, связанных с Гюленом, и занимались пропагандой его организации.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.