Манафорт заявил о невиновности и потребовал суда присяжных

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в незарегистрированной работе лоббистом и уклонении от налогов, вторично заявил о невиновности в суде и потребовал суда присяжных, сообщает телеканал Fox News.

Манафорт, уже заявлявший о невиновности по первому делу, прошел ту же процедуру по второму пакету обвинений, выдвинутому в конце февраля.

Судья назначил начало процесса по второму обвинению на 10 июля. Другой процесс против Манафорта должен начаться 17 сентября.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа, говорится в обвинительном заключении. Обвинения предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".

Гейтс пошёл на сделку со следствием и, вероятно, проведёт в тюрьме ограниченный срок в обмен на признание вины.

Потребовав суда присяжных, Манафорт идет на риск. Если присяжные признают его виновным, он лишится возможности пойти на сделку со следствием и, вероятно, получит длительный тюремный срок. Если же присяжные его оправдают, то все обвинения будут сняты.