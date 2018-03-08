Илон Маск сравнил ввозные пошлины с "бегом в обуви из свинца"

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента Дональда Трампа ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий.
"Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией, и ничего не случилось. Я просто хочу честного результата, в идеале такого, при котором пошлины и правила одинаково умеренные. Ничего больше. Надеюсь, это не выглядит чем-то неразумным", — написал Маск.
Трамп подпишет распоряжение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий уже в четверг, сообщил Белый дом. Маск — глава автопроизводителя Tesla и космической корпорации SpaceX, обе компании являются крупными потребителями импортной стали и алюминия. Маск в начале работы Трампа присоединился к основанному президентом совету по экономики, но покинул его после того, как Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату.