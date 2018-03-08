Трамп заявил, что гордится своими экономическими мерами для женщин

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится экономическими мерами, принятыми его администрацией в пользу женщин.

"Сегодня Международный женский день. Мы гордимся всеми теми мерами, которые мы приняли в экономике, чтобы расширить возможности для женщин", — сказал Трамп на заседании кабинета.

Он также заявил, что безработица среди женщин находится на 18-летнем минимуме и близка к абсолютному минимуму за всю историю наблюдений.

Трамп проиграл голоса женщин Хиллари Клинтон на выборах 2016 года — 54% женщин проголосовали за Клинтон, и лишь 42% за Трампа, хотя это не помешало ему стать президентом США. Женские организации в США неоднократно критиковали Трампа и устраивали протесты против него в связи с его резкими высказываниями о женщинах. Наиболее масштабный протест в январе 2017 года привлек миллионы участников. Трамп заявляет, что поддерживает женщин. Он также извинился за свои высказывания, сделанные несколько лет назад, будто женщины позволяют ему хватать себя руками, потому что он — "звезда".