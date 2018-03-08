Россия хочет разобщить страны НАТО, заявил главком альянса в Европе

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти считает, что Россия хочет разобщить страны НАТО и подорвать лидерство США.

"Россия продолжает дестабилизировать региональную безопасность и игнорировать международные нормы, которые сохраняли мир в Европе с 1945 года. Россия хочет изменить мировой порядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США, чтобы защитить свой режим, подтвердить свое доминирование над соседями и достичь большего влияния по всему миру. Чтобы добиться этих целей, Кремль готов задействовать весь спектр российской мощи, включая использование своих все более эффективных вооруженных сил", — заявил Скапарротти на слушаниях в сенате США.

"Россия продемонстрировала желание и способность вмешиваться в странах по периферии и проецировать военную силу, особенно на Ближнем Востоке", — сказал Скапарротти. Он также повторил обвинения в адрес России в использовании дезинформации, которые Москва отрицает.

"Российские вооруженные силы улучшаются и модернизируют свой потенциал, получая все больше возможностей работать как гибкая сила, способная осуществлять операции по всему спектру современных боевых действий", — сказал Скапарротти.

Он упомянул также модернизацию российских ядерных подводных лодок, крылатые ракеты "Калибр", перехват российскими самолетами американских военных самолетов.

НАТО на протяжении ряда лет заявляет о "российской агрессии", Москва это опровергает и заявляет о "беспрецедентной" активности НАТО у российских границ.