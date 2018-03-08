Могерини признала переход к антисистемным силам по итогам выборов в Италии

БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, член проигравшей выборы левоцентристской Демократической партии (ДП) Италии, признает переход к антисистемным силам по итогам выборов в стране, отмечая также смещение баланса в правоцентристском лагере.
По ее словам, "с другой стороны, по итогам выборов мы видим смещение баланса сил среди правоцентристов".
"Крайне правые — "Лига" — укрепляют позиции, тогда как традиционные правые (экс-премьера Италии Сильвио) Берлускони, если называть их традиционными — слабеют. Больше я ничего не могу сказать", — заявила глава дипломатии ЕС, таким образом впервые прокомментировав итоги итальянских выборов.
Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей.
Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.
По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.