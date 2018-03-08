Могерини признала переход к антисистемным силам по итогам выборов в Италии

БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, член проигравшей выборы левоцентристской Демократической партии (ДП) Италии, признает переход к антисистемным силам по итогам выборов в стране, отмечая также смещение баланса в правоцентристском лагере.

"То, что мы наблюдаем в Италии, это серьезный переход к антисистемным сигналам и силам. Проявились два основных политических фактора. С одной стороны, это явная победа "Движения 5 звезд", у которого нет ясного политического направления, это не центристы, левые или правые, это движение. Посмотрим", — сказала Могерини, выступая на Брюссельском форуме.

По ее словам, "с другой стороны, по итогам выборов мы видим смещение баланса сил среди правоцентристов".

"Крайне правые — "Лига" — укрепляют позиции, тогда как традиционные правые (экс-премьера Италии Сильвио) Берлускони, если называть их традиционными — слабеют. Больше я ничего не могу сказать", — заявила глава дипломатии ЕС, таким образом впервые прокомментировав итоги итальянских выборов.

Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей.

Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей.

Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини.

По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.