Служба здравоохранения Британии заявила о продолжении кризиса в феврале

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании заявила, что февраль стал для нее худшим за продолжительное время месяцем из-за осложнения погодных условий, снегопадов и заморозков.

NHS объявляет худшим уже третий месяц подряд — ранее "худшими" служба называла декабрь 2017 года и январь 2018 года. Тогда причиной проблем назывались эпидемии гриппа и нехватка медперсонала.

Кризис NHS стал в последние месяцы стал более обсуждаемой темой, чем Brexit. В январе 133 из 137 больничных трастов NHS сообщили, что в подведомственных им больницах содержится "небезопасное", то есть слишком большое количество пациентов. Серьезные проблемы с британской медициной прокомментировал даже президент США Дональд Трамп заявив, что "тысячи людей выходят на улицу" из-за того, что NHS "разрушается".

"Февраль стал худшим месяцем, только 85% пациентов были приняты и обследованы (в больницах) в течение (нормативных) четырех часов. Около 22,8 тысячи несрочных операций были отложены из-за тяжелых погодных условий зимой … Однако для оказания скорой помощи удалось высвободить 1,4 тысячи больничных коек", — говорится в полученных РИА Новости в четверг статистических данных NHS England.

Всего за зимний период экстренные службы NHS в Англии приняли на 29% больше звонков от пациентов, чем за тот же период 2017 года.

По данным за январь, 85,3% пациентов были приняты или выписаны в течение установленного стандартным четырехчасового периода ожидания (в отделениях неотложной помощи при больницах). Целью NHS является 95% пациентов. В декабре этот показатель составлял 85,1%.

Скандал вокруг неспособности NHS справляться с резким ростом количества пациентов разгорелся в конце 2017 года. Тогда администрация NHS заявила о нехватке медперсонала и врачей, объясняемой дефицитом бюджета. Также руководство NHS объявило и о переносе десятков тысяч намеченных на январь неэкстренных операций. Причиной этого была названа та же нехватка персонала. За сбои в работе системы здравоохранения пришлось извиняться и министру здравоохранения Джереми Ханту, и премьеру Терезе Мэй.

В Великобритании система здравоохранения для граждан страны и обладателей видов на жительство бесплатная, но срок ожидания приема у врача обычно очень большой — запись на прием во многих случаях осуществляется на несколько месяцев вперед. Часто люди просто не могут ждать своей очереди месяцами и приходят в службы экстренной помощи, где им тоже приходится ждать, но уже не несколько месяцев, а несколько часов.

Уже несколько лет в Великобритании рассматривается вопрос о дофинансировании NHS, существующей в условиях растущего дефицита бюджета.