Пост главы МИД Германии займет действующий министр юстиции

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пост министра иностранных дел Германии займет действующий министр юстиции Хайко Маас, сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.

В четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил в Twitter, что не войдет в новое правительство Германии. На прошлой неделе агентство DPA сообщало, что на пост главы МИД обсуждаются кандидатуры действующего министра юстиции Хайко Мааса, действующего министра труда и социальных вопросов Катарины Барли и вице-президента бундестага Томаса Оппермана.

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.