Пост главы МИД Германии займет действующий министр юстиции

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пост министра иностранных дел Германии займет действующий министр юстиции Хайко Маас, сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.
Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.
В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.