Глава Минобороны Британии вновь заявил о "российской угрозе"

ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон в четверг в очередной раз заявил о "российской угрозе" и необходимости ей противостоять.

"Давайте будем откровенны: президент Путин гораздо дольше, чем год, разрабатывает все более враждебную и агрессивную доктрину по отношению к Великобритании, США и нашим союзникам… Мы наблюдаем усиливающуюся активность России в северной Атлантике, десятикратно возросшую за последние несколько лет", — сказал Уильямсон, выступая в палате общин британского парламента.

"Сидим ли мы покорно, просто ли принимаем тот факт, что президент Путин может делать что хочет, или же мы решаем, как можем реагировать и как можем ясно дать понять, что мы не намерены покоряться запугиванию – тому факту, что страны подвергаются атакам со стороны России. Мы должны противостоять этому, и поэтому я горжусь тем, что у нас по-прежнему есть силы ядерного сдерживания морского базирования", — добавил Уильямсон.

В январе Уильямсон заявил о готовности России нанести удар по критической инфраструктуре королевства, что "приведет к тысячам и тысячам жертв". Тогда военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости отмечал, что такие утверждения не имеют фактологического обоснования и являются плодом воображения британских военных. Он отметил, что подобные заявления делаются британскими военными, чтобы "выбить финансирование".