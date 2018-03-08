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В мире

ПАСЕ осудила очередную казнь в Белоруссии

14:5408.03.2018
(обновлено: 16:05 08.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСессия ПАСЕ. Архивное фотоСессия ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 8 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила приведение в исполнение в Белоруссии очередного смертного приговора, о котором правозащитники узнали на текущей неделе, говорится в сообщении на сайте организации.

Совет Европы в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Johanna Leguerre
В парламенте Белоруссии отметили позитивные тенденции в диалоге с ПАСЕ

Правозащитники в Белоруссии сообщили во вторник, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Кирилла Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство своих детей. По их предварительной информации, он был расстрелян в конце октября 2017 года.

В сообщении отмечается, что озабоченность в связи с информацией об очередной казни в Белоруссии высказали в совместном заявлении докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Ив Крюштан и бывший спецдокладчик ПАСЕ по ситуации в Белоруссии Андреа Ригони.

"Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Белоруссии и любых казней, приведенных в исполнение в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачка прежде всего шокирует тем, что это произошло втайне в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно", — говорится в заявлении.

Площадь Победы в Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Белорусский депутат рассказал, когда могут пройти слушания о смертной казни

Там отмечается, что смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое более неприемлемо в Европе. В ПАСЕ вновь призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь и отказаться от этого вида наказания де-факто и де-юре.

Ранее сообщалось, что Гомельский областной суд вынес приговор об исключительной мере наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью. Он был признан виновным в том, что убил двух детей 17 и девяти лет. После этого мужчина сообщил о случившемся в милицию и попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

По данным Верховного суда Белоруссии, в 2017 году судами страны вынесено пять смертных приговоров.

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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
26909
Я глубоко сожалею и Советую нашей России пойти в ногу с Белорусами, Верните старый УК с расстрелом. А то теперь, Мы должны преступников, Охранять, Кормить, Поить. Выгуливать. Спать на чистое укладывать. Баня. Библиотека. Врач. Магазин. Коммуналка. В месяц набегает тысяч 30-50. Умножьте на 5-20 лет доживания. Если есть среди нас пацифисты, Может как при Сталине, Лесоповал организовать или золотодобычу? Там и охрана не нужна, Бараки себе построят и Китаю лес нужен, а стране золото. Сколько леса навалил, золота накопал, На столько и покушал.
15:20
08.03.2018
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Шумэр Петро
брейвик 80 уложил, теперь чатится под охраной. евроценности)))
15:13
08.03.2018
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