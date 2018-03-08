ПАСЕ осудила очередную казнь в Белоруссии

МИНСК, 8 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила приведение в исполнение в Белоруссии очередного смертного приговора, о котором правозащитники узнали на текущей неделе, говорится в сообщении на сайте организации.

Правозащитники в Белоруссии сообщили во вторник, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Кирилла Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство своих детей. По их предварительной информации, он был расстрелян в конце октября 2017 года.

В сообщении отмечается, что озабоченность в связи с информацией об очередной казни в Белоруссии высказали в совместном заявлении докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Ив Крюштан и бывший спецдокладчик ПАСЕ по ситуации в Белоруссии Андреа Ригони.

"Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Белоруссии и любых казней, приведенных в исполнение в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачка прежде всего шокирует тем, что это произошло втайне в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое более неприемлемо в Европе. В ПАСЕ вновь призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь и отказаться от этого вида наказания де-факто и де-юре.

Ранее сообщалось, что Гомельский областной суд вынес приговор об исключительной мере наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью. Он был признан виновным в том, что убил двух детей 17 и девяти лет. После этого мужчина сообщил о случившемся в милицию и попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

По данным Верховного суда Белоруссии, в 2017 году судами страны вынесено пять смертных приговоров.