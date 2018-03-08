В Британии в прошлом году задержали рекордное число подозреваемых в терроре

ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Правоохранительные органы Великобритании в 2017 году произвели рекордное число задержаний по антитеррористическим статьям – 412, что на 58% превышает показатель предыдущего года.

"Это самое высокое число с момента начала хранения информации", — говорится в статистическом докладе МВД страны.

До сих пор еще ни разу число задержаний по подозрению в террористической деятельности не превышало 300. В 2016 году было произведено 261 задержание.

"Из 412 задержаний по подозрению в террористической деятельности в 135 случаях были предъявлены соответствующие обвинения, 228 завершились тем, что подозреваемые были отпущены без предъявления обвинений", — отмечается в сообщении.

В отношении остальных задержанных были применены другие меры.

Резкий рост числа задержаний по антитеррористическим статьям связан с тем, что в 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов.