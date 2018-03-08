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Власти не разглашают данные об MH370, заявил родственник пропавших

14:0708.03.2018
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© AP Photo / Lucas MarieПолицейские осматривают обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Архивное фотоПолицейские осматривают обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Архивное фото
© AP Photo / Lucas Marie

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Муж француженки, которая вместе с двумя детьми находилась на борту пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370, Гислен Уаттрело утверждает, что правительство Франции, а также военные США, Китая и Австралии располагают важной информацией об обстоятельствах исчезновения самолета, однако не разглашают ее.

Полицейские несут обломки самолета. Архивное фото
© AP Photo / Lucas Marie
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"От всех тех, с кем я находился в контакте при (президенте Франции) Франсуа Олланде, больше ничего не слышно. Поэтому я направил письмо Эммануэлю Макрону с просьбой принять меня и рассказать, что известно Франции. Молчание государства невероятно тревожит. Это знак больших сложностей в этой истории. Франция знает такое, о чем она не может говорить", — заявил Уаттрело в интервью газете Figaro.

Он подчеркнул, что французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) до сих пор не предоставило свой отчёт о произошедшем, снимки со спутника также опубликованы не были.

"Бюро по расследованию авиакатастроф не предоставило свой отчёт. Главное управление внешней безопасности (DGSE) тоже должно располагать своими данными. Более того, Франция никогда не предоставляла снимки со спутника в высоком разрешении, которые у неё имеются", — отметил Уаттрело.

По словам собеседника газеты, Великобритания и США также не оказывают достаточного содействия поисковой операции.

"(Соединённое Королевство) со своей компанией спутниковой связи Rolls-Royce and Inmarsat не даёт источника исходных данных, которые используются в расследовании. (США) с Boeing не разглашают информацию. Не говоря уже о ФБР, которое восстановило лётный тренажёр пилота, но так его и не предоставило", — отметил он.

Уаттрело подчеркнул, что не верит официальной версии произошедшего, поскольку даже в случае отклонения от маршрута и выхода из строя всех средств связи лайнер не могли упустить из вида военные радары.

"Семь стран должны были "поймать" самолёт при помощи своих (военных) радаров, в том числе Австралия, не говоря уже о США и Китае, которые наблюдают за этой зоной. Поэтому давайте перестанем говорить глупости", — отметил он.

Мужчина надеется, что перестановки в правительствах и изменение геополитического расклада сил однажды позволит людям, располагающим информацией об исчезновении лайнера, рассказать, что им известно.

Обломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB)
© AP Photo / ATSB
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"Часть военных из этих стран располагают какой-то информацией. Это не пара человек, это много людей, у которых есть кончики этой истории. Эти люди сегодня не могут говорить, потому что это темная и скандальная история. Но ведь правительства и геополитический расклад сил меняется", — заключил Уаттрело.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа 2017 года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера. Операция, скорее всего, завершится в июне 2018 года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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audi6271
Амеры сбили....точно
15:14
08.03.2018
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