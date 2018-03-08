Турция направила ноту Швеции по вопросу ареста экс-лидера сирийских курдов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция направила Швеции дипломатическую ноту с требованием об аресте экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима, передает телеканал CNN Turk.

Как сообщает телеканал, по словам Чавушоглу, Салих Муслим находится в Стокгольме.

Анкара обвиняет Муслима в причастности к ряду крупных терактов в Турции и требует его выдачи. Ранее пражский городской суд вопреки доводам горпрокуратуры принял решение отпустить задержанного в Праге Муслима с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС. В понедельник Турция потребовала временного ареста и экстрадиции Муслима из Германии, где он сейчас находится.

Освобождение Муслима пражским судом вызвало негодование Анкары. Вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чехия подобными действиями поддерживает террористические организации, МИД Турции направил ноту протеста чешским коллегам, посол Турции в Праге пригрозил ухудшением двусторонних отношений. В ответ дипведомство Чехии в специальном заявлении отвергло все обвинения Анкары в поддержке терроризма и сослалось на независимость своих судебных органов.