В Братиславе депутатов парламента эвакуировали из-за угрозы взрыва

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото

ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. Депутатов и посетителей здания Национального собрания (парламента) Словакии эвакуировали в Братиславе из-за поступившего сообщения о заложенной бомбе, сообщила представитель парламентской канцелярии Зузана Чижмарикова.

"Поступило сообщение о заложенной в здании парламента бомбе. Все находившиеся в нем люди эвакуированы. Пиротехники и полиция занимаются проверкой", — сказала Чижмарикова, сообщение которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

В связи с эвакуацией парламента руководство правящей партии "Курс – социальная демократия" вынуждено было перенести намеченную здесь пресс-конференцию о ситуации в республике в свою штаб-квартиру.

Ранее, в феврале этого года, после сообщений о заложенной бомбе подвергались экстренной эвакуации здания Верховного суда, Минюста и МВД. Во всех случаях сообщения о бомбах не подтвердились.