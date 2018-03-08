МККК направил в Донбасс 11 машин с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (77)

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, транспортные средства перевозили гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн.