Лавров раскритиковал Тиллерсона за слова об отношениях Китая с африканцами

ХАРАРЕ, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал некорректными слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который раскритиковал политику сотрудничества Китая с африканскими странами в ходе своего визита в Африку.
Ранее Тиллерсон подверг критике модель экономического развития Китая в Африке, заявив, что она поощряет зависимость и лишает правительства стран континента возможностей для долгосрочного демократического роста.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе поездки по Африке 6-13 марта посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.