Лавров раскритиковал Тиллерсона за слова об отношениях Китая с африканцами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время африканского турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время африканского турне

ХАРАРЕ, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал некорректными слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который раскритиковал политику сотрудничества Китая с африканскими странами в ходе своего визита в Африку.

"Я не знал, что Рекс Тиллерсон — специалист по китайско-африканским отношениям, но мне кажется некорректным, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, да ещё в таком негативном ключе. Если это правда, я не видел этих сообщений", — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита в Зимбабве.

Ранее Тиллерсон подверг критике модель экономического развития Китая в Африке, заявив, что она поощряет зависимость и лишает правительства стран континента возможностей для долгосрочного демократического роста.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе поездки по Африке 6-13 марта посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.