Посол Франции рассказала о подготовке закона против дискриминации женщин

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн рассказала о подготовке нового законопроекта, направленного против дискриминации женщин и сексуального насилия, в обсуждении которого может принять участие любой гражданин республики.

"Сегодня сексуальные домогательства являются центральной темой нашей реальности, и французское правительство решило с начала года привлечь население к обсуждению этого вопроса, чтобы представить в 2018 году в парламент новый законопроект против дискриминации женщин и сексуального насилия", — сказала в интервью РИА Новости Берманн.

"Госпожа государственный секретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами высказала пожелание, чтобы этот законопроект был разработан с участием каждого гражданина, чтобы все общество заново определило, что оно считает приемлемым и что — неприемлемым", — отметила французский посол.

По ее словам, ранее французский парламент принял распоряжения, направленные на предупреждение сексуальных домогательств, и ввел соответствующее наказание за это.

"Нашим уголовным кодексом предусмотрено наказание за факт "неоднократного навязывания определенному лицу намерений или поведения сексуального характера, которые либо посягают на его достоинство ввиду их унижающего или унизительного характера, либо создают в его отношении ситуацию запугивания, враждебности или оскорбления". Этот документ устанавливает четкие законодательные рамки", — пояснила она.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.