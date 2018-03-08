Глава Минобороны Эстонии считает, что надо увеличить мобильность войск НАТО

ТАЛЛИН, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк, находящийся с визитом в США, заявил о необходимости рассмотреть на предстоящем в июле саммите НАТО вопрос повышения мобильности войск альянса, сообщила в четверг пресс-служба эстонского военного ведомства.

Луйк встретился в Вашингтоне с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, а также вопросы проведения учений, планирования сотрудничества и киберобороны, подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с президентами государств Балтии в апреле нынешнего года.

Говоря о предстоящем саммите НАТО, Луйк заявил о необходимости увеличить мобильность войск альянса. "Важно тщательно продумать, как перемещать и усиливать войска НАТО, чтобы они были именно там, где они нужны, и именно тогда, когда они необходимы", — сказал Луйк.

Мэттис поблагодарил Эстонию за выделение на оборонные расходы 2% от ВВП, выполнение союзнических обязательств и направление в нынешнем году дополнительного подразделения вооруженных сил в Афганистан.

В ходе визита Луйк также встретится с советником по национальной безопасности президента США Гербертом Макмастером, председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей Маком Торнберри и заместителем комитета по вооруженным силам сената Джеком Ридом.