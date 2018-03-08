В Таджикистане до сих пор бытует мнение, что место женщины – на кухне

ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Гендерные стереотипы, массовая трудовая миграция и низкий уровень образования – таковы лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются женщины в Таджикистане, считает зампредседателя правящей Народно-демократической партии (НДПТ) Рано Бободжониён.

"До сих пор бытует мнение, что место женщин у очага, на кухне. Исходя из этого, проблем у женщин много, но среди них особо хочу отметить высокий уровень разводов и безработицы, особенно, в сельской местности… Меня настораживают сильные гендерные предрассудки и патриархальный уклад жизни", — сказала она РИА Новости в преддверии 8 марта.

Кроме того, отметила Бободжониён, "уровень образования, в отличие от соседей по региону, оставляет желать лучшего". "Во многом развитию женщин мешают устойчивые гендерные стереотипы. Многие женщины сами инертны, у них низкая самооценка", — подчеркнула зампред правящей партии.

Она напомнила, что девушек в Таджикистане с самого рождения готовят к замужеству, а получение образования, приобретение профессии считаются прерогативой мужчин.

Есть и современная проблема — массовая трудовая миграция мужчин из Таджикистана. "Часто жены мигрантов остаются один на один со своими проблемами, вытекающие отсюда последствия миграции — разводы, болезни и многое другое", — отметила Бободжониён.

А вот сами женщины уезжают из Таджикистана на заработки уже реже. По мнению Бободжониён, этого удалось добиться за счет развития ремесленничества среди женщин, создания новых рабочих мест, особенно в сельской местности. "Для женщин-ремесленников приняты льготы, они освобождены от налогов, что также является хорошим условием для них", — отметила она.