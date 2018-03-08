МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Кубы в среду отказали во въезде на территорию страны бывшему президенту Колумбии Андресу Пастране и экс-главе Боливии Хорхе Кироге, "связанным с антикубинской провокацией", сообщает местное агентство Prensa Latina.

Как сообщает агентство, бывшие лидеры двух стран Южной Америки "были вновь посажены на самолет" после прибытия в международный аэропорт имени Хосе Марти. В Гавану они прилетели для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами.

Пастрана и Кирога планировали принять участие в церемонии вручения премии от организации "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию", которая финансируется членами кубинской контрреволюции в Европе и Майами. Данную организацию возглавляет Роса Мария Пайя — дочь кубинского диссидента Освальдо Пайи, погибшего в ДТП в 2012 году.

"Нам сказали, что нас не пустят на Кубу и тут же депортируют", — заявил Пастрана в интервью телеканалу NTN24.

Как сообщил Кирога в Twitter, после задержания они с Пастраной провели два часа в офисе миграционной службы.