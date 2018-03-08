ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и выступает против применения силы при решении острых международных вопросов, заявил в четверг глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

"При разрешении острых международных вопросов Китай имеет свою специфику, всегда твердо придерживается того, что сделать необходимо и от чего воздержаться. Есть три важных аспекта в решении проблем: мирный характер, легитимность и конструктивность", — заявил Ван И.

По его словам, приверженность мирному характеру решения кризисов заключается в поддержании курса "по политическому урегулированию имеющихся проблем, необходимости диалога и ведения переговоров для решения любых противоречий и разногласий, Пекин решительно выступает против применения силы".

Китай также выступает за невмешательство во внутренние дела других государств, за защиту суверенитета и воли народа других стран, против упорного навязывания чужого мнения. Он также отметил, что при посредничестве в решении того или иного международного проблемного вопроса необходимо отбросить стремления к собственной выгоде и личные оценки того, что правильно, а что неправильно.