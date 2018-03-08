И.о. главы ЛНР поздравил женщин с 8 марта

ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что женщины ЛНР воодушевляют к победе в Донбассе.

"Женщины Луганской народной республики заслуживают отдельных и самых искренних слов благодарности. Вас по праву можно считать особенными не только за красоту, чуткость, целеустремленность и трудолюбие, но и за проявленную силу духа. Именно вы воодушевляете защитников нашей земли стремиться к победе", — говорится в тексте поздравления c Международным женским днем, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.

В пресс-службе администрации главы ЛНР уточнили РИА Новости, что к празднику и.о главы республики наградил медалями "За заслуги" II степени, "За верность долгу", знаком "За усердие" II степени, а также памятным знаком "Милосердие" женщин, работающих в сфере образования, медицины, пищевой, металлургической и угольной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также женщин-военнослужащих Народной милиции ЛНР.