В Китае поприветствовали прогресс в решение проблемы Корейского полуострова

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Решение проблемы Корейского полуострова наконец пошло в правильном направлении, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"В настоящий момент наконец сделан важный шаг в правильном направлении по решению проблемы Корейского полуострова, Пекин полностью поддерживает усилия, которые предпринимают Сеул и Пхеньян", — заявил Ван И.

Он добавил, что эти шаги должны быть продолжены для обеспечения мира в регионе и возвращения сторон за стол переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова.

"Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США и КНДР, как можно скорее вступить в диалог, поддержать идею "двойного замораживания", придерживаться денуклеаризации полуострова, активно работать над созданием мирного механизма", — добавил глава МИД КНР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.