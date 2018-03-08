В Китае поприветствовали прогресс в решение проблемы Корейского полуострова

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Решение проблемы Корейского полуострова наконец пошло в правильном направлении, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
Он добавил, что эти шаги должны быть продолжены для обеспечения мира в регионе и возвращения сторон за стол переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова.
"Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США и КНДР, как можно скорее вступить в диалог, поддержать идею "двойного замораживания", придерживаться денуклеаризации полуострова, активно работать над созданием мирного механизма", — добавил глава МИД КНР.
Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.