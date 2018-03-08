Испанский вице-премьер заявила, что подвергается "мачистским нападкам"

МАДРИД, 8 мар — РИА Новости. Вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария накануне Международного женского дня признала, что испытывает на себе проявление "неприемлемого мачистского поведения", несмотря на высокую должность, которую она занимает.

"Когда ты женщина и добиваешься определенной ответственной должности, как в моем случае вице-премьера, ты понимаешь, что надо еще многое изменить, поскольку даже вице-премьеры правительства до сих пор вынуждены сталкиваться с некоторыми неприемлемыми проявлениями мачизма", — заявила Сантамария журналистам в Мадриде.

"Эту тему мы всегда воспринимали очень серьезно, поскольку очень много женщин возглавляли (движение за равноправие – ред.) и работали для этого равенства, но многое предстоит сделать", — заявила заместитель председателя правительства.

Она заявила, что не примет участие во всеобщей забастовке, которая пройдет в Испании 8 марта, но "всегда уважает право за забастовку всех".

Из 14 членов испанского правительства пять — женщины.

В четверг в Испании пройдет массовая забастовка в поддержку равных прав женщин и мужчин. Во многих городах состоятся митинги. Испанская социалистическая рабочая партия и Podemos заявили, что поддерживают забастовку. Правящая Народная партия и центристская партия "Граждане" выступили против нее.

Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).