Испанский вице-премьер заявила, что подвергается "мачистским нападкам"

МАДРИД, 8 мар — РИА Новости. Вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария накануне Международного женского дня признала, что испытывает на себе проявление "неприемлемого мачистского поведения", несмотря на высокую должность, которую она занимает.
"Эту тему мы всегда воспринимали очень серьезно, поскольку очень много женщин возглавляли (движение за равноправие – ред.) и работали для этого равенства, но многое предстоит сделать", — заявила заместитель председателя правительства.
Она заявила, что не примет участие во всеобщей забастовке, которая пройдет в Испании 8 марта, но "всегда уважает право за забастовку всех".
В четверг в Испании пройдет массовая забастовка в поддержку равных прав женщин и мужчин. Во многих городах состоятся митинги. Испанская социалистическая рабочая партия и Podemos заявили, что поддерживают забастовку. Правящая Народная партия и центристская партия "Граждане" выступили против нее.
Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).