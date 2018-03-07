Порошенко заявил, что в Германии поднимет вопрос "Северного потока-2"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие две-три недели посетит Германию, где планирует поднять вопрос целесообразности строительства "Северного потока-2".

Ранее Порошенко на встрече с министром обороны Швеции заявил, что поведение России относительно поставок газа на Украину дает основания задуматься, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2".

"Я собираюсь посетить Германию в течение двух-трех недель… И эта тема (целесообразности строительства "Северного потока-2 – ред.), безусловно, будет в повестке наших переговоров", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Президент отметил, что обсудил с руководством Финляндии и Швеции вопрос целесообразности строительства "Северного потока-2". Также этот вопрос поднимался и во время переговоров с вице-президентом США.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом. "Газпром" уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта, сообщил зампред правления Александр Медведев.

Во вторник представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сказала, что поставки газа в Евросоюз остаются стабильными, несмотря на решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. А министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что решение арбитража Стокгольма говорит о необходимости быстрее реализовать альтернативные проекты поставок газа из РФ в Европу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.